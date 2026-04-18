Nella città di Siena, si parla di una nuova versione moderna della Marcia del Palio, l'inno che accompagna i momenti più significativi dell'evento. La registrazione, realizzata in chiave contemporanea, rappresenta una novità rispetto alle versioni precedenti. La sua introduzione nasce dalla percezione di una mancanza di interpretazioni più aggiornate di questo brano simbolico. La modifica sarà presentata ufficialmente nel corso del 2026.

"Le idee nascono sempre da una mancanza". E a mancare, nella Siena del 2026 è una registrazione in chiave moderna della Marcia del Palio, inno che accompagna i senesi fin dalla culla, colonna sonora dei giorni più attesi. L’associazione Arturo Pratelli, su intuizione di Francesco Barbucci, ha riempito il vuoto: la nuova incisione di ‘Squilli la Fe’ è realtà. "L’ultima registrazione della Marcia del Palio era datata 1959 – spiega Barbucci – e anche cercando in giro, per esempio su You Tube, si trovano soltanto spezzoni magari registrati dai turisti o parti non complete. E anche per il Palio, non ne abbiamo una reale percezione, perché la Banda si muove, c’è dispersione e per i senesi è un momento delicato, pieno di pathos, l’attenzione è altrove".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio, Marcia più moderna. C’è la nuova incisione

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