La mafia in confidenza con alcune toghe E io parlavo solo con Falcone e Borsellino

Due dei più noti magistrati italiani degli ultimi decenni sono stati coinvolti in un caso che riguarda presunte conversazioni con membri della criminalità organizzata. Secondo quanto riportato, le autorità hanno scoperto che alcuni giudici avrebbero avuto confidenze con figure legate alla mafia. La vicenda si concentra sul rapporto tra questi magistrati e le persone vicine alle organizzazioni criminali, in particolare riguardo alle interazioni con un giudice e un sostituto procuratore.

I due più grandi magistrati della storia italiana, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, su chi potevano contare nella lotta alla mafia? Lo abbiamo chiesto a Gaspare Mutolo, il primo pentito che si trovava in Italia nel momento in cui ha iniziato a collaborare con la giustizia, nel 1991, l'uomo che vide Borsellino tre giorni prima della strage di via d'Amelio nell'occasione dell'ultimo colloquio con il giudice (il primo fu il 1° luglio, il secondo il 9, l'ultimo il 16). Premette di non voler entrare in dinamiche politiche, ma vuole rendere la sua testimonianza sul clima di isolamento che vivevano Falcone e Borsellino nel pool antimafia. "C'era un sistema che nel sottosuolo cercava di ostacolarli, ma loro lottavano realmente.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "La mafia in confidenza con alcune toghe. E io parlavo solo con Falcone e Borsellino" La strage di Capaci raccontata in 40 secondi #capaci #falcone #mafia #1992 #shorts Notizie correlate Vittime di Mafia: Falcone, Borsellino ed Emanuela Loi, un’eredità civile che ci riguardaVittime di Mafia come eredità civile: da Falcone e Borsellino a Emanuela Loi, un ricordo che diventa responsabilità collettiva. Fratelli di Sì, la spinta di Arianna Meloni: “Riforma storica, noi da sempre con giudici eroi come Falcone e Borsellino”Nel segno dei giudici eroi, quelli fuori dalla politica, oltre gli schemi, quelli sempre dalla parte della legalità e non delle ideologie. Contenuti utili per approfondire Stragi Falcone-Borsellino, pm: archiviazione Mafia-appalti | La ‘pista’ esiste, mancano i nomi: cosa succedePm Caltanissetta chiede archiviazione agli ignoti nell'inchiesta Mafia-appalti per le Stragi 1992 contro Falcone e Borsellino: ecco cos'è successo ... ilsussidiario.net Mattarella ricorda Falcone: diceva che la mafia non è invincibileRoma (askanews) – Giovanni Falcone diceva che la mafia non è affatto invincibile e che occorre, piuttosto, rendersi conto che si tratta di un fenomeno terribilmente serio e molto grave. E aggiungeva ... affaritaliani.it