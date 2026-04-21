La maestra a processo | Clima di terrore in aula

Una maestra è stata coinvolta in un procedimento giudiziario dopo aver descritto l’ambiente nella sua classe come caratterizzato da un’atmosfera di paura. In un’intervista, ha riferito che la donna aveva un’espressione severa e non mostrava mai affetto verso i bambini, descrivendo il suo atteggiamento come rigido. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento legale, con accuse legate al comportamento nei confronti degli studenti.

"Aveva sempre quello sguardo rigido con i bambini, non ho mai visto un gesto di affetto nei loro confronti. I piccoli alunni dovevano stare zitti anche quando giocavano, in quel gruppo c’era un silenzio assurdo". Questo lo scenario dipinto da un’educatrice chiamata a testimoniare al processo al Tribunale di Monza che vede imputata di maltrattamenti A.G., 62enne ex maestra della scuola materna Sacro Cuore di Desio. "Atti di violenza fisica e psicologica" nei confronti dei bambini della sua classe, compiuti "con cadenza abituale", sono le accuse contestate all’insegnante. Percosse, strattoni, comportamenti restrittivi, persino il divieto di recarsi in bagno durante il pranzo, con il risultato che qualcuno ha finito per farsi la pipì addosso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La maestra a processo: "Clima di terrore in aula" Multi SubA Transmigrated Prince Built Gunpowder, Printing, and Power—Then Took the Throne Notizie correlate Maestra d’asilo accusata di maltrattamenti: “In aula instaurato un clima di terrore”Desio, 20 Aprile 2026 - "Quella maestra aveva sempre quello sguardo rigido con i bambini, non ho mai visto un gesto di affetto nei loro confronti. Urla e minacce in aula: maestra di sostegno accusata di maltrattamenti, chiesta condanna a 5 anniUna maestra di sostegno di 49 anni, impiegata in una scuola elementare di Rimini, rischia cinque anni di carcere dopo che il pubblico ministero... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: La maestra a processo: Clima di terrore in aula; Primo giorno alla materna di Vo', la maestra Marzia, mascherina trasparente e brillantini, tranquillizza col suo sorriso. Maestra d’asilo accusata di maltrattamenti: In aula instaurato un clima di terroreProsegue il processo a carico di un’ex insegnante di 62 anni, allontanata dalla scuola materna Sacro Cuore. Ha testimoniato un’educatrice: Mai visto un gesto d’affetto nei confronti dei piccoli, dove ... ilgiorno.it Maestra a processo: accuse di maltrattamenti e metodi educativi contestatiUna vicenda delicata scuote una scuola elementare del Torinese, dove una maestra di 66 anni è finita a processo con l’accusa di maltrattamenti nei confronti degli alunni. Le testimonianze dei genitori ... blitzquotidiano.it "Prese di posizione che appaiono sempre più orientate alla visibilità mediatica piuttosto che alla reale tutela dei lavoratori, con ricostruzioni che omettono sistematicamente i risultati raggiunti e alimentano un clima di tensione inutile e dannoso" - facebook.com facebook La testimonianza del clima di tensione x.com