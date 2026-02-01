Urla e minacce in aula | maestra di sostegno accusata di maltrattamenti chiesta condanna a 5 anni

Urla, minacce e accuse di maltrattamenti. La maestra di sostegno di 49 anni di Rimini si trova davanti a una richiesta di condanna a cinque anni di carcere, dopo che il pubblico ministero ha accusato lei e altri di aver maltrattato alcuni alunni con disabilità. La vicenda ha scosso la scuola e acceso il dibattito sulla tutela dei bambini più fragili.

Una maestra di sostegno di 49 anni, impiegata in una scuola elementare di Rimini, rischia cinque anni di carcere dopo che il pubblico ministero Davide Ercolani ha chiesto la condanna per maltrattamenti nei confronti di alunni con disabilità. L'accusa si concentra su episodi verificatisi tra settembre e novembre 2022, poco dopo che la donna si era trasferita da Milano per iniziare il suo incarico nella scuola riminese. Le accuse riguardano comportamenti ripetuti, spesso violenti dal punto di vista verbale, diretti soprattutto verso due studenti: uno con autismo, l'altro con un ritardo nell'apprendimento.

