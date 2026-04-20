Maestra d’asilo accusata di maltrattamenti | In aula instaurato un clima di terrore

Una maestra d’asilo è stata accusata di maltrattamenti nei confronti dei bambini. In aula si sarebbe creato un ambiente caratterizzato da tensione e paura, secondo quanto riferito da alcuni genitori. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i fatti e verificare eventuali prove. La scuola ha sospeso temporaneamente l’insegnante coinvolta mentre si attendono sviluppi sul caso.

Desio, 20 Aprile 2026 - "Quella maestra aveva sempre quello sguardo rigido con i bambini, non ho mai visto un gesto di affetto nei loro confronti. I piccoli alunni dovevano stare in silenzio anche quando giocavano, in quel gruppo c'era un silenzio assurdo". Questo lo scenario dipinto da un'educatrice chiamata a testimoniare al processo al Tribunale di Monza che vede imputata di maltrattamenti A.G., 62enne ex maestra della scuola materna Sacro Cuore di Desio. "Atti di violenza fisica e psicologica" nei confronti dei bambini della sua classe, compiuti "con cadenza abituale", sono le accuse contestate all'insegnante. Percosse, strattoni, comportamenti restrittivi, persino il divieto di recarsi in bagno durante il pranzo, con il risultato che qualcuno ha finito per farsi la pipì addosso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maestra d’asilo accusata di maltrattamenti: “In aula instaurato un clima di terrore” Notizie correlate Urla e minacce in aula: maestra di sostegno accusata di maltrattamenti, chiesta condanna a 5 anniUna maestra di sostegno di 49 anni, impiegata in una scuola elementare di Rimini, rischia cinque anni di carcere dopo che il pubblico ministero... Maltrattamenti all’asilo, maestra sospesa dall’insegnamento ma stop al divieto di dimoraIl Tribunale del Riesame ha deciso di sostituire il divieto di dimora a Benevento con una misura meno restrittiva per una delle maestre coinvolte... Aggiornamenti e contenuti dedicati Maestra d’asilo accusata di maltrattamenti: In aula instaurato un clima di terroreDesio, 20 Aprile 2026 - Quella maestra aveva sempre quello sguardo rigido con i bambini, non ho mai visto un gesto di affetto nei loro confronti. I piccoli alunni dovevano stare in silenzio anche ... ilgiorno.it «Le maestre forse non piacevano perché più grezze» ma «in quei video non ho visto dei mostri»Prosegue in tribunale la sfilata dei testimoni nell’ambito del processo per i maltrattamenti aggravati all’asilo di San Polo, l’istituto privato parrocchiale San Giovanni Bosco. In aula gli ultimi qua ... ilpiacenza.it