Guardia costiera sequestrate 21 tonnellate di totano argentino | Irregolarità nell’etichettatura in lingua spagnola

La guardia costiera di Palermo ha sequestrato 21 tonnellate di totano argentino. Durante i controlli lungo la filiera della pesca, hanno trovato irregolarità nell’etichettatura in lingua spagnola. Gli uomini della capitaneria hanno agito subito, fermando la merce e aprendo un’indagine per capire se ci siano altre violazioni.

L'operazione è stata effettuata nell'ambito dell’attività di vigilanza e controllo sull’intera filiera dei prodotti della pesca da parte della capitaneria di porto Ammonta a 21 tonnellate di totano argentino il sequestro effettuato dalla guardia costiera di Palermo nell'ambito dell’attività di vigilanza e controllo sull’intera filiera dei prodotti della pesca da parte della Capitaneria di Porto. “Gli ispettori pesca, al termine di un’intensa attività di controllo - si legge in una nota - hanno effettuato numerose ispezioni finalizzate a verificare il rispetto delle vigenti disposizioni nazionali ed europee”.🔗 Leggi su Palermotoday.it

