Viaggio nel Sistema Solare | pianeti lune ghiacciate e mondi lontani

Gli astronomi hanno scoperto nuove caratteristiche di alcuni pianeti e lune del nostro Sistema Solare. Le missioni spaziali hanno portato immagini e dati che cambiano la nostra conoscenza di questi corpi celesti. Sono stati trovati mondi ghiacciati e territori ancora poco esplorati, che aprono nuove domande sulla formazione e l’evoluzione del sistema planetario. La corsa alla scoperta continua, e ogni giorno porta novità interessanti.

Il nostro Sistema Solare è un mosaico di mondi molto diversi, ciascuno con una storia geologica unica. Il contributo propone un percorso ideale dal centro verso i confini del sistema planetario, esaminando le principali caratteristiche geologiche e geodinamiche dei pianeti e dei loro satelliti. Partendo dai pianeti terrestri, la cui evoluzione morfologica e tettonica riflette processi di lungo termine ancora in parte attivi, l'attenzione si sposterà sui giganti gassosi. Saranno quindi analizzati casi di particolare interesse, come Io, il corpo più geologicamente attivo, e le lune ghiacciate di Giove e Saturno, che custodiscono oceani sotterranei di grande rilevanza per la ricerca di ambienti estremi e potenzialmente abitabili. Due corpi celesti vagano nel nostro sistema solare entusiasmando gli astronomi Un'altra cometa Atlas è arrivata nel nostro Sistema solare ed è una sorprendente e magnifica striscia dorata Webb ripercorre il 'viaggio' dei cristalli nello spazio; Ai confini dell'universo con Paolo Ferri; La cometa 3I/ATLAS – 33° aggiornamento – Addio, cometa solitaria!; Allineamento 3I/ATLAS: il 22 gennaio 2026 la misteriosa cometa si mostra alla Terra come mai prima. Noos, le pagelle del 28 luglio: viaggio nel Sistema Solare (8), lo stare a tavola in Italia (10)Alberto Angela è stato in grado di mettere insieme tematiche molto distanti tra loro nell'ultima puntata di Noos. Parliamo di pianeti e costellazioni, così come dei piatti della cucina italiana. Nuove immagini della rara cometa interstellare 3I/ATLAS in transito nel Sistema solareCometa scoperta a luglio 2025: proviene da ben oltre il nostro Sistema Solare. Si stima abbia circa 7 miliardi di anni, persino più antica del Sole. Due nuove immagini spettacolari della cometa. Un nuovo pianeta candidato, grande quasi quanto la Terra, è stato individuato a circa 146 anni luce dal nostro sistema solare.

