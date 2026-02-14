Lite tra vicini e spari in cortile due uomini in fin di vita a Brugherio

Una lite tra due vicini ha scatenato una sparatoria nel cortile di Brugherio, lasciando due uomini gravemente feriti. La rissa si è svolta nel tardo pomeriggio di venerdì 13 febbraio, all’incrocio tra le vie Torazza e Lodigiana, in un quartiere residenziale della città. Durante il diverbio, uno dei due ha estratto una pistola e ha fatto fuoco, colpendo l’altro in modo grave. Ora i carabinieri stanno lavorando per chiarire i motivi dello scontro e le circostanze dell’accaduto.

