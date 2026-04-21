La lezione di Minniti alle opposizioni | Il Piano Mattei è un modello per l’Europa Guardiamo all’Africa

Durante un intervento pubblico, un esponente governativo ha definito il Piano Mattei come un progetto innovativo volto a rafforzare i legami con l’Africa. Ha aggiunto che il piano rappresenta un esempio di modello da seguire per l’Europa e ha sottolineato l’importanza di guardare al continente africano come a una priorità strategica. La dichiarazione è stata rivolta alle opposizioni durante un incontro istituzionale.

Il Piano Mattei “rappresenta un progetto innovativo per costruire un rapporto speciale con l’Africa”. Parola di Marco Minniti, ex ministro dell’Interno del governo Gentiloni, una vita a sinistra. Oggi presidente della Med-Or Italian Foundation, è tornato a esprimere apprezzamento verso le politiche del governo Meloni sul dossier Africa. “I primi risultati del piano sono già visibili, come dimostrato anche da questa visita”, dice nel corso dell’evento “Kenya: un grande paese che guarda al futuro” al Campus della Luiss, con ospite il presidente kenyota Kenya William Samoei Ruto. In particolare – ha spiegato – “il business forum ha dato un segnale molto positivo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La lezione di Minniti alle opposizioni: “Il Piano Mattei è un modello per l’Europa. Guardiamo all’Africa” Notizie correlate Leggi anche: Piano Mattei: Bonelli, 'modello predatorio, altro che collaborazione con Africa' Meloni all’Etiopia: Il Piano Mattei sfida l’Europa e punta su investimenti paritari in Africa.Addis Abeba, Etiopia – La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto l’Etiopia e il vertice Italia-Africa come palcoscenico per ribadire... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Il Piano Mattei. Un ponte nord-sud. Formazione per la cooperazione internazionale. (17.04.2026); Il Piano Mattei. Un ponte nord-sud. Formazione per la cooperazione internazionale. (17.04.2026). Piano Mattei, Meloni: Kenya paese chiave per importanti interventiTre accordi sono stati firmati dai ministri di Italia e Kenya in occasione del Business Forum che si è svolto oggi a Roma. A questi si ... iltempo.it Il Piano Mattei e la strategia di una politica con l’AfricaIl Piano Mattei sembra funzionale alla strategia dell’ America First Global Strategy. L’inclusione recente di Congo e Ruanda tra i Paesi target conferma la volontà di intercettare le rotte americane ... cittanuova.it Paesi del Golfo, Cina, Turchia, Russia e una Francia che cambia strategia: ecco come si muovono i vari paesi che contano in Africa. Mentre la linea italiana, incentrata sul Piano Mattei, prova a fare da avanguardia di una grande sfida europea. Questa serie sp - facebook.com facebook Il Piano Mattei non è un elenco di accordi. Non è una stagione di investimenti. È un’intuizione strategica, una scelta politica e culturale. Per la prima volta l’Italia non porta solo risorse ma qualcosa di molto più potente: conoscenza, competenze, visione. E cam x.com