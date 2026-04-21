La lezione di Minniti alle opposizioni | Il Piano Mattei è un modello per l’Europa Guardiamo all’Africa

Da secoloditalia.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento pubblico, un esponente governativo ha definito il Piano Mattei come un progetto innovativo volto a rafforzare i legami con l’Africa. Ha aggiunto che il piano rappresenta un esempio di modello da seguire per l’Europa e ha sottolineato l’importanza di guardare al continente africano come a una priorità strategica. La dichiarazione è stata rivolta alle opposizioni durante un incontro istituzionale.

Il Piano Mattei “rappresenta un progetto innovativo per costruire un rapporto speciale con l’Africa”. Parola di Marco Minniti, ex ministro dell’Interno del governo Gentiloni, una vita a sinistra. Oggi presidente della Med-Or Italian Foundation, è tornato a esprimere apprezzamento verso le politiche del governo Meloni sul dossier Africa. “I primi risultati del piano sono già visibili, come dimostrato anche da questa visita”, dice nel corso dell’evento “Kenya: un grande paese che guarda al futuro” al Campus della Luiss, con ospite il presidente kenyota Kenya William Samoei Ruto. In particolare – ha spiegato – “il business forum ha dato un segnale molto positivo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - La lezione di Minniti alle opposizioni: “Il Piano Mattei è un modello per l’Europa. Guardiamo all’Africa”

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