Meloni all’Etiopia | Il Piano Mattei sfida l’Europa e punta su investimenti paritari in Africa

Giorgia Meloni è in Etiopia per partecipare al vertice Italia-Africa, portando avanti il Piano Mattei che mira a rafforzare gli investimenti italiani nel continente. La premier ha voluto mettere in evidenza come questa strategia sfidi le tradizionali relazioni europee e apra nuove opportunità di collaborazione economica con l’Africa. Durante l’incontro, Meloni ha annunciato che l’Italia intende puntare su accordi commerciali più equi, con un’attenzione particolare alle imprese italiane che operano in Etiopia.

Meloni in Etiopia: Il Piano Mattei e la Nuova Scommessa Italiana in Africa. Addis Abeba, Etiopia – La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto l’Etiopia e il vertice Italia-Africa come palcoscenico per ribadire l’importanza di una rinnovata cooperazione tra Europa e Africa. La decisione, arrivata il 14 febbraio 2026, segna una precisa scelta geopolitica e un forte sostegno al Piano Mattei, la piattaforma di investimenti strategici che mira a ridefinire i rapporti con il continente africano, superando logiche di mera assistenza. Un Nuovo Approccio: Dalla Beneficenza alla Partnership Paritaria.🔗 Leggi su Ameve.eu Meloni: Andiamo avanti con il Piano Mattei. Lavoriamo su summit Italia-Africa in Etiopia – Il video Il Piano Mattei prosegue con determinazione, con un focus sul rafforzamento delle relazioni tra Italia e Africa. Meloni in Etiopia, cosa prevede il Piano Mattei in Africa tra energia e migrazioni Giorgia Meloni ha deciso di recarsi in Etiopia per partecipare al vertice Italia-Africa, lasciando la conferenza di Monaco con i leader europei per motivi di agenda. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Africa, Meloni in Etiopia il 13-14 febbraio: 'tagliando' del governo al Piano Mattei; Meloni non va a Monaco ma in Etiopia per il vertice Italia-Africa: Pagina nuova; Piano Mattei: la premier Meloni al vertice Italia-Africa in Etiopia; Vertice Italia-Africa ad Addis Abeba, Meloni: Cooperazione senza approcci paternalistici. Meloni in Etiopia, cosa prevede il Piano Mattei in Africa tra energia e migrazioniGiorgia Meloni ad Addis Abeba per il vertice Italia-Africa: stop beneficenza, sì a investimenti strategici che portino risultati certi ... quifinanza.it Piano Mattei, Meloni ad Addis Abeba: Stiamo rivoluzionando il modo di guardare all’AfricaLa premier Giorgia Meloni nel suo intervento di apertura al secondo Vertice Italia-Africa, che si tiene ad Addis Abeba, in Etiopia ... dire.it La premier assente alla conferenza sulla sicurezza, celebra in Etiopia il “rivoluzionario” piano Mattei facebook Post Edited: Piano Mattei, Meloni “I risultati raggiunti sono semi per un nuovo raccolto” x.com