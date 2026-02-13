Piano Mattei | Bonelli ' modello predatorio altro che collaborazione con Africa'

Il deputato Bonelli ha denunciato che il piano Mattei, annunciato dal governo, mira a sfruttare le risorse africane senza offrire benefici concreti ai paesi coinvolti. Secondo Bonelli, si tratta di un progetto che favorisce le imprese italiane a spese delle economie africane, senza garantire uno sviluppo reale. Un esempio di questa strategia si vede già nelle recenti operazioni di estrazione mineraria in alcuni stati dell’Africa occidentale.

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Il piano Mattei altro non è che un piano predatorio per prendere risorse dall'Africa. La Presidente Meloni continua a parlare di cooperazione ma dietro questa propaganda si nasconde una realtà ben diversa. Prendono gas e petrolio, si sottraggono terre agricole – spesso in aree dove la fame e la malnutrizione sono emergenze quotidiane – per destinarle a coltivazioni di biocarburanti che servono a garantire energia all'Italia invece che cibo alle comunità locali. Questo non è un approccio predatorio? Sì, lo è". Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde.

Dopo due giorni in Etiopia, Giorgia Meloni torna in Italia con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Italia come ponte tra Europa e Africa.

Il Piano Mattei sta avvicinando Italia e Africa come non accadeva da tempo.

