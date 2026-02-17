Nuovo assalto a Zirkzee è la volta buona | una big lo riporta in Italia in estate

Joshua Zirkzee è finito nel mirino di un grande club italiano, che spera di portarlo in estate. La società ha deciso di tentare l’assalto dopo aver monitorato la sua crescita durante la stagione. Zirkzee, che ha avuto poche occasioni al Manchester United, potrebbe trovare una nuova opportunità nel nostro campionato. La trattativa sembra più concreta rispetto alle settimane passate.

Accostato a diverse squadre durante il calciomercato invernale, Joshua Zirkzee è rimasto al Manchester United, desideroso di giocarsi le sue carte alla corte di Carrick. Il destino dell'ex attaccante del Bologna appare lontano dall'Inghilterra con il calciatore classe 2001 pronto a tornare in Italia dove ha espresso il suo miglior calcio con la maglia rossoblu. Diverse squadre sono sulle sue tracce in vista della prossima stagione, ma una appare avanti rispetto alle altre. La Juventus, infatti, starebbe tenendo d'occhio il calciatore, pronta a riportarlo in Serie A a partire dalla prossima stagione.