Trasportava un carico di droga per milioni di euro | corriere trovato con 23 chili di cocaina
Un giovane di 30 anni, proveniente da Latina, è stato arrestato a Olbia mentre trasportava 23 chili di cocaina, un carico dal valore di milioni di euro. L’operazione delle forze dell’ordine ha portato al suo fermo, evidenziando l’attività di contrasto al traffico di droga sulla tratta tra queste località.
Trasportava 23 chili di cocaina il ragazzo di 30 anni originario della provincia di Latina arrestato dalla guardia di finanza appena sbarcato a Olbia. L’attività delle fiamme gialle è stata portata a termine nella mattinata di ieri, lunedì 26 gennaio, durante le operazioni di sbarco delle.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Approfondimenti su Latina Olbia
Venti chili di droga nel box a Primavalle: ecco come il corriere trasportava la cocaina in auto (video)
Un corriere è stato arrestato a Primavalle con 20 chili di droga nascosti nel suo veicolo.
Corriere trasportava 35 chili di cocaina nella sua auto, arrestato in tangenziale
Ultime notizie su Latina Olbia
Argomenti discussi: Pontedera: autoarticolato finisce fuori strada lungo via Valdera sud; Venti chili di droga nel box a Primavalle: ecco come il corriere trasportava la cocaina in auto (video); Trasporta i rifiuti sul furgone dopo lo sgombero di una casa: scatta la maxi multa da 26mila euro; Sette tonnellate di sigarette di contrabbando nascoste tra i chicchi di caffè: maxi sequestro a Padova.
Villa di Briano, trasporto illecito di rifiuti ferrosi: denunciato 44enne, sequestrato motocarroVilla di Briano (Caserta) - Attraversava il centro abitato con un carico di ferro a bordo di un motocarro, senza alcuna autorizzazione e mettendo a rischio la ... pupia.tv
Il camion pieno di droga prova la fuga: il finale è disastrosoUn camion che trasportava milioni di pillole di metanfetaminaha tentato la fuga dopo essere stato intercettato dalla polizia sulla strada di Lopburi, in Th ... virgilio.it
La polizia spagnola ha sequestrato quasi 10 tonnellate di cocaina in alto mare: il più grande carico mai intercettato dalle autorità europee in questo contesto. La droga era nascosta nella nave cargo United S, che trasportava sale ed è stata fermata a poco più - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.