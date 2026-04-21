La guerra in Iran spinge l’auto elettrica | vendite su del +51% a marzo in Europa I carrozzieri | Risparmi notevoli rispetto al gasolio

A marzo, le vendite di veicoli elettrici in Europa sono aumentate del 51% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, secondo i dati del settore automobilistico. Questo incremento si verifica in un momento in cui il conflitto in Medio Oriente ha influenzato i prezzi del carburante, portando i carrozzieri a segnalare risparmi significativi rispetto all’utilizzo di gasolio. L’auto elettrica si sta affermando come una delle opzioni più scelte dai consumatori.

C’è un vincitore silenzioso che sta crescendo sulla scia dello shock energetico innescato dalla guerra in Medio Oriente: l’ auto elettrica. Dopo un periodo di frenate, che ha spinto l’Unione europea a mettere in dubbio le sue politiche per la transizione del settore verso le emissioni zero, i veicoli a batteria sono tornati a crescere in tutto il Vecchio Continente. A marzo, le immatricolazioni di auto elettriche sono aumentate del 51% su base annua nei principali mercati europei, con oltre 224mila unità vendute, secondo i dati di New Automotive e di E-Mobility Europe. L’impatto della guerra in Iran sull’automotive. Secondo gli analisti, c’è soprattutto un fattore che sta contribuendo al ritorno in auge delle auto elettriche: il caro carburante.🔗 Leggi su Open.online

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