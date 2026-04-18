Con l' auto elettrica risparmi fino al 53% rispetto al gasolio

A causa della crisi in Medio Oriente, il divario tra costi di gestione di auto elettriche e vetture a gasolio si è allargato. Attualmente, percorrendo gli stessi chilometri, un’auto elettrica può risultare fino al 53% più economica rispetto a una vettura a gasolio, grazie all’aumento dei prezzi del carburante e ai minori costi di rifornimento delle vetture elettriche.

La crisi in Medio Oriente ha ampliato la forbice tra auto elettriche e vetture termiche, incrementando i vantaggi delle prime sul fronte dei costi di rifornimento al punto che oggi, a parità di km percorsi, un'auto elettrica costa fino al 53% in meno rispetto ad una a gasolio. Lo afferma Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha realizzato uno studio ad hoc sul tema. Considerati i consumi medi delle vetture elettriche e i prezzi dell'energia sul mercato, per percorrere 100 km si spendono oggi in media 5,6 euro con una e-car se la ricarica avviene in casa attraverso la rete domestica. Se invece la...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Con l'auto elettrica risparmi fino al 53% rispetto al gasolio auto ELETTRICA USATA [ affare o errore costoso ] Notizie correlate Leggi anche: Incentivi auto elettrica 2026: quanto risparmi davvero e come ottenerli Auto elettrica con batteria al sodio primo veicolo al mondo presentato da catl e changan rompe il monopolio delle batterie al litioun progresso significativo nell’elettromobilità nasce dalla collaborazione tra il leader globale delle batterie e un produttore automobilistico di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Meglio l’auto elettrica o ibrida plug-in? I pro e i contro; Le auto elettriche più economiche del 2026; Boom di ricerche sulle auto elettriche: è l’effetto della guerra in Iran e del caro carburante; Auto elettriche che consumano meno: i 10 modelli più efficienti secondo le prove Quattroruote | Quattroruote.it. Con l'auto elettrica risparmi fino al 53% rispetto al gasolioLa crisi in Medio Oriente ha ampliato la forbice tra auto elettriche e vetture termiche, incrementando i vantaggi delle prime sul fronte dei costi di rifornimento al punto che oggi, a parità di km per ... ansa.it Migliori auto elettriche 2026: la classifica con prezziLe 10 migliori auto elettriche 2026 in Italia: da 17.900€ (Dacia Spring) a 29.990€ (MG4). Autonomia, prezzi, costi ricarica vs benzina. ilgiornaledigitale.it Hai firmato il contratto della tua nuova auto elettrica (sfruttando gli incentivi), magari hai versato un anticipo, ma il veicolo resta fermo in concessionaria perché gli incentivi anticipati dal venditore non sono ancora stati rimborsati dallo Stato Ecco come puoi t facebook