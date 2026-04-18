Con l' auto elettrica risparmi fino al 53% rispetto al gasolio

Da lanazione.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa della crisi in Medio Oriente, il divario tra costi di gestione di auto elettriche e vetture a gasolio si è allargato. Attualmente, percorrendo gli stessi chilometri, un’auto elettrica può risultare fino al 53% più economica rispetto a una vettura a gasolio, grazie all’aumento dei prezzi del carburante e ai minori costi di rifornimento delle vetture elettriche.

La crisi in Medio Oriente ha ampliato la forbice tra auto elettriche e vetture termiche, incrementando i vantaggi delle prime sul fronte dei costi di rifornimento al punto che oggi, a parità di km percorsi, un'auto elettrica costa fino al 53% in meno rispetto ad una a gasolio. Lo afferma Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha realizzato uno studio ad hoc sul tema. Considerati i consumi medi delle vetture elettriche e i prezzi dell'energia sul mercato, per percorrere 100 km si spendono oggi in media 5,6 euro con una e-car se la ricarica avviene in casa attraverso la rete domestica. Se invece la...🔗 Leggi su Lanazione.it

con l auto elettrica risparmi fino al 53 rispetto al gasolio
© Lanazione.it - Con l'auto elettrica risparmi fino al 53% rispetto al gasolio

auto ELETTRICA USATA [ affare o errore costoso ]

Video auto ELETTRICA USATA [ affare o errore costoso ? ]

Notizie correlate

Leggi anche: Incentivi auto elettrica 2026: quanto risparmi davvero e come ottenerli

Auto elettrica con batteria al sodio primo veicolo al mondo presentato da catl e changan rompe il monopolio delle batterie al litioun progresso significativo nell’elettromobilità nasce dalla collaborazione tra il leader globale delle batterie e un produttore automobilistico di...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Meglio l’auto elettrica o ibrida plug-in? I pro e i contro; Le auto elettriche più economiche del 2026; Boom di ricerche sulle auto elettriche: è l’effetto della guerra in Iran e del caro carburante; Auto elettriche che consumano meno: i 10 modelli più efficienti secondo le prove Quattroruote | Quattroruote.it.

con l auto elettricaCon l'auto elettrica risparmi fino al 53% rispetto al gasolioLa crisi in Medio Oriente ha ampliato la forbice tra auto elettriche e vetture termiche, incrementando i vantaggi delle prime sul fronte dei costi di rifornimento al punto che oggi, a parità di km per ... ansa.it

con l auto elettricaMigliori auto elettriche 2026: la classifica con prezziLe 10 migliori auto elettriche 2026 in Italia: da 17.900€ (Dacia Spring) a 29.990€ (MG4). Autonomia, prezzi, costi ricarica vs benzina. ilgiornaledigitale.it

Digita per trovare news e video correlati.