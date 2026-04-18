Recentemente, è stato calcolato che un’auto elettrica può ridurre i costi di rifornimento fino al 53% rispetto a una vettura a gasolio. Questa differenza si traduce in una spesa annua inferiore di circa 637 euro, considerando lo stesso numero di chilometri percorsi. La crisi in Medio Oriente ha contribuito ad ampliare questa disparità, rendendo le auto elettriche un’opzione più conveniente in termini di costi di utilizzo.

La crisi in Medio Oriente ha ampliato la forbice tra auto elettriche e vetture termiche, incrementando i vantaggi delle prime sul fronte dei costi di rifornimento al punto che oggi, a parità di km percorsi, un’auto elettrica costa fino al 53% in meno rispetto ad una a gasolio. Lo afferma Federcarrozzieri, l’associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha realizzato uno studio ad hoc sul tema. Considerati i consumi medi delle vetture elettriche e i prezzi dell’energia sul mercato, per percorrere 100 km si spendono oggi in media 5,6 euro con una e-car se la ricarica avviene in casa attraverso la rete domestica. Se invece la ricarica...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Con l'auto elettrica risparmi fino al 53% rispetto al gasolio: minore spesa fino a 637 euro annui

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