La grande scuderia di Italo Pietra

Da ilgiorno.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra il 1960 e il 1971, il giornale fu diretto da Italo Pietra, partigiano socialista e figura di spicco del settore. Durante quegli anni, il quotidiano sostenne l’incontro tra la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista Italiano nel quadro del centrosinistra. La redazione contava collaboratori di rilievo, impegnati a seguire e commentare le vicende politiche di quel periodo.

Dal 1960 al 1971, a guidare il Giorno è il partigiano socialista Italo Pietra. In quell’epoca al giornale, schierato a favore dell’incontro fra Dc e Psi nel centrosinistra, lavorano firme eccellenti. Con Alberto Arbasino, Luciano Bianciardi, Pier Paolo Pasolini, Camilla Cederna, Umberto Eco, anche Giorgio Bocca: inviato in Italia e all’estero, lascerà per andare a Repubblica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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