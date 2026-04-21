La grande scuderia di Italo Pietra

Tra il 1960 e il 1971, il giornale fu diretto da Italo Pietra, partigiano socialista e figura di spicco del settore. Durante quegli anni, il quotidiano sostenne l’incontro tra la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista Italiano nel quadro del centrosinistra. La redazione contava collaboratori di rilievo, impegnati a seguire e commentare le vicende politiche di quel periodo.