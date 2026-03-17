Il lastricato di Piazza Grande è un dispositivo cosmologico in pietra la tesi di Marco Grosso

Il lastricato di Piazza Grande ad Arezzo è stato descritto come un dispositivo cosmologico in pietra, secondo la tesi di Marco Grosso. La superficie, composta da pietre disposte in modo particolare, è al centro di un dibattito che ne mette in discussione la funzione estetica, sottolineando invece un possibile significato legato a riti o osservazioni astronomiche. La questione rimane aperta tra studiosi e appassionati.

Arezzo, 17 marzo 2026 – Il lastricato di Piazza Grande non è un ornamento. È un dispositivo cosmologico in pietra. È la tesi che Marco Grosso, autore e saggista aretino, sostiene nel libretto «Piazza Grande Esoterica di Arezzo», appena pubblicato: la geometria incisa al centro della piazza — il rombo, il quadrato, il cerchio con la croce di mattoni rossi — riproduce con precisione la struttura dei Quadrati Zodiacali rinascimentali, i diagrammi astrologici usati dai filosofi neoplatonici del Cinquecento per rappresentare il ciclo annuale del Sole. I quattro edifici che definiscono la piazza corrispondono ai quattro segni cardinali dello... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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