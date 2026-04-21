La Freccia Vallone 2026 non sarà trasmessa in diretta sulla Rai, che non ha acquisito i diritti per la classica belga. Dopo le edizioni delle Fiandre e dell’Amstel, anche questa corsa non sarà visibile gratuitamente sui canali nazionali. Gli appassionati di ciclismo dovranno quindi ricorrere a servizi di streaming a pagamento o altre piattaforme per seguire la competizione in tempo reale. La decisione riguarda le modalità di trasmissione dell’evento di quest’anno.

La Freccia Vallone 2026 non sarà trasmessa in diretta tv gratis e in chiaro: la Rai non ha acquistato i diritti per la prestigiosa classica in Belgio e dunque gli appassionati saranno obbligati a sottoscrivere un abbonamento per seguire l’evento in tempo reale. Il secondo appuntamento sulle Ardenne, in programma mercoledì 22 aprile (collocato come da tradizione tra la Amstel Gold Race e la Liegi-Bastogne-Liegi), sarà trasmesso esclusivamente in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN. Si tratta del terzo grande evento ciclistico del mese di aprile che non godrà della diretta televisiva in chiaro, dopo il Giro delle...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Freccia Vallone non sarà sulla Rai! Un altro taglio dopo Fiandre e Amstel: come seguire la gara in tv e streaming

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