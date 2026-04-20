Ieri è iniziato il trittico delle Ardenne con l’Amstel Gold Race 2026, una delle corse più importanti del calendario ciclistico. La gara olandese si è conclusa con la vittoria di Remco Evenepoel, che ha conquistato il suo primo successo in questa competizione, superando Mattias Skjelmose, vincitore dell’edizione precedente. La corsa è stata trasmessa in diretta televisiva e streaming, attirando numerosi appassionati.

Si è aperto ieri con l’Amstel Gold Race 2026 il trittico delle Ardenne. Remco Evenepoel ha vinto la corsa olandese per la prima volta in carriera, battendo Mattias Skjelmose, vincitore nel 2025. Ora, in attesa della Liegi-Bastogne-Liegi, il calendario propone l’appuntamento con la Freccia Vallone, in programma mercoledì 22 aprile. La corsa belga, giunta alla sua 90esima edizione, regalerà sicuro spettacolo con un percorso duro e lungo. Saranno infatti ben 208 i chilometri da affrontare con partenza da Herstal ed arrivo a Huy. In totale ci saranno ben 11 côte da superare e ben 3.241 metri di dislivello. Dopo circa 100 chilometri di gara si entrerà nel circuito finale da ripetere due volte e con il mitico Mur de Huy (1.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Freccia Vallone 2026: programma, orari, tv, streaming

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