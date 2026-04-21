La Flotilla sarà presente di nuovo in Parlamento grazie all’iniziativa di alcuni partiti di opposizione, tra cui il Partito democratico, il Movimento 5 stelle e Avs. Questi hanno organizzato per domani un incontro alla Camera dei Deputati, intitolato “La partenza della Flotilla per denunciare il silenzio e la complicità istituzionale”. L’evento si concentrerà sulla presenza e le azioni della Flotilla all’interno dell’istituzione parlamentare.

La Flotilla torna in Parlamento e a portarla sono i partiti di opposizione: Partito democratico, Movimento 5 stelle e Avs, che hanno organizzato per domani alla Camera dei Deputati l’incontro “La partenza della Flotilla per denunciare il silenzio e la complicità istituzionale”. L’appuntamento è per 14.30 e la conferenza stampa avrà la durata di un’ora. “La delegazione italiana Global Sumud Flotilla terrà la conferenza stampa alla Camera dei Deputati il 22 aprile alle 14.30 alle 15.30, prima dell’imminente partenza, per discutere i punti e le fasi della missione e continuare a fare pressione sul governo italiano perché cessi immediatamente ogni cooperazione militare ed economica con Israele”, si legge nel comunicato che accompagna il volantino.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Flotilla entra in parlamento con Pd, M5s e Avs

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