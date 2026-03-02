Le opposizioni di Avs, Pd e M5s hanno chiesto alla premier di intervenire in Parlamento per un chiarimento sulla posizione del governo riguardo all’attacco unilaterale americano in Iran. La richiesta nasce dal fatto che, finora, Tajani e Crosetto non hanno fornito risposte sulla condanna o meno dell’azione militare e sul giudizio politico in merito alla violazione del diritto internazionale.

“Non hanno risposto alla domanda fondamentale: condannate o meno l’attacco unilaterale americano all’Iran? Avete un giudizio politico su quello che è accaduto? Su una violazione del diritto internazionale conclamata? Non hanno risposto”. Così Nicola Fratoianni, al termine dell’ audizione in Senato dei Ministri Crosetto e Tajani sulla situazione nel Golfo Persico. “Trump e Netanyahu stanno facendo una guerra per mantenere il potere nei loro paesi dove sono profondamente in crisi” è l’opinione di Angello Bonelli, parlando di audizione “imbarazzante”. La richiesta che sia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a riferire in Parlamento sulla posizione del governo italiano viene, oltre che da Alleanza Verdi-Sinistra, anche dal Partito Democratico e da Giuseppe Conte per il Movimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, le opposizioni (Avs, Pd e M5s) chiedono Meloni in Aula: “Da Tajani e Crosetto nessuna risposta. La premier venga in Parlamento”

Leggi anche: **Groenlandia: Pd-M5S-Avs 'Meloni in aula', Schlein scrive a premier danese 'sostegno'**

Lite alla Camera, M5s e Avs contro Giorgia Meloni: “Venga in Aula”. Esplode la rissaL’apertura dei lavori dell’Aula della Camera di ieri è stata segnata da tensione, proteste e botta e risposta incrociati tra maggioranza e...

Una raccolta di contenuti su Iran.

Temi più discussi: Iran, opposizione unita contro il governo: Ha reso il nostro Paese irrilevante; Niente da fare per il congedo parentale paritario obbligatorio: destra boccia proposta delle opposizioni; Iran, la solita sinistra del ma anche pur di attaccare il governo. Tra contraddizioni e supercazzole, Prodi, Schlein e Avs pacifinti all'assalto.

Iran, lettera opposizioni: subito Meloni in ParlamentoRoma, 2 mar. (askanews) – Le opposizioni chiedono formalmente alla presidente del consiglio Giorgia Meloni di riferire in parlamento sulla crisi in Medioriente. In una lettera inviata ai presidenti di ... askanews.it

Pd e Iv promuovono (con riserva), M5S e Avs criticano: l’Iran mette a nudo le fragilità del centrosinistraSull’attacco di Usa e Israele all’Iran il centrosinistra si divide: Pd e Iv plaudono con riserve, M5S e Avs attaccano. La politica estera resta il nodo più fragile della coalizione. tag24.it

L'Iran ha attaccato due grandi impianti di lavorazione del petrolio e del gas liquefatto: il complesso di Ras Laffan in Qatar e la raffineria di Ras Tanura in Arabia Saudita. Dettagli, numeri e conseguenze sui prezzi europei del gas. x.com

Voci arabe sulla guerra in Iran: le reazioni di tv e giornali del Medio Oriente Leggi l’articolo qui - facebook.com facebook