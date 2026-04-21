La figlia del caso Marilyn l’errore di credersi stupida

Nelle pagine di un caso giudiziario, si racconta la storia di Marilyn, una donna che ha sempre manifestato una certa sicurezza, anche se il suo passato include momenti difficili della prima giovinezza. La sua figura si presenta come complessa, con un atteggiamento che può sembrare spregiudicato, ma che nasconde una realtà fatta di ricordi pesanti. La vicenda svela dettagli sulla sua personalità e sulle esperienze che l’hanno segnata nel tempo.

La sua spregiudicatezza era del tutto apparente. Non aveva mai nascosto come le pesassero, nel ricordo, le cattive esperienze della prima gioventù. I francesi hanno una bellissima espressione per significare cos’era Marilyn socialmente, quando venne messa al mondo: era une enfante de la halle, una figlia del caso. Aveva trascorso gli anni della puerizia un po’ qui un po’ là, dagli orfanotrofi alle famigliole cui fa comodo avere una ragazza in casa, che rechi con sé ogni mese l’assegno degli orfani. (.) Come succede talvolta alle donne di grandi qualità, cresciute in ambienti sfavorevoli, Marilyn si sbagliava due volte sul suo conto: si credeva brutta e stupida.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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