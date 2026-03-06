Alla Fiera del Levante di Bari, si presenta un caffè d'eccellenza con miscele pensate per il settore del bar. Viene dato risalto alla qualità della tostatura e alle preferenze in evoluzione dei consumatori di oggi. L'evento mette in mostra prodotti che puntano a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento ai dettagli e alla qualità della bevanda.

Quarta Caffè sarà protagonista a Levante PROF dall'8 all'11 marzo 2026 con imperdibili proposte per appassionati e professionisti Un caffè d'eccellenza con strepitose miscele dedicate al mondo del bar, con un'attenzione particolare alla qualità della tostatura e all'evoluzione dei gusti del consumatore contemporaneo. Dall'8 all'11 marzo 2026 Quarta Caffè sarà tra i protagonisti di Levante PROF, la più importante fiera del Mezzogiorno dedicata al settore agroalimentare e all'eccellenza del Made in Italy. L'appuntamento si svolgerà presso la Fiera del Levante di Bari, punto di riferimento strategico per professionisti, buyer e operatori del comparto horeca. 🔗 Leggi su Today.it

"In Fiera del Levante a Bari la conferenza internazionale dell'export", Forza Italia ringrazia Tajani dopo l'annuncioLa Conferenza internazionale dell’export e dell’internalizzazione delle imprese farà tappa in Fiera del Levante a Bari.

Nuova Fiera del Levante: firmato il primo Contratto Integrativo AziendaleÈ stato sottoscritto il primo Contratto Integrativo Aziendale della Nuova Fiera del Levante, società nata ufficialmente il 7 novembre 2017.

Aggiornamenti e notizie su Il caffè d'eccellenza protagonista alla....

Temi più discussi: Il caffè d'eccellenza protagonista alla Fiera del Levante di Bari; Levante PROF: quattro giorni di formazione, competizioni e networking per i professionisti del food & beverage; Levante PROF 2026 a Bari: 400 aziende per la 10ª edizione della fiera B2B HoReCa del Sud; Divina Colomba 2026: annunciato i finalisti del concorso.

QUARTA CAFFÈ protagonista a LEVANTE PROF 2026 dall’8 all’11 marzoDall'8 all'11 marzo 2026, QUARTA CAFFÈ S.P.A. sarà tra i protagonisti di Levante PROF, la più importante fiera del Mezzogiorno dedicata al settore ... corrieresalentino.it

Elidor Pâtisserie e Caffè del Caravaggio: un connubio d’eccellenzaLa partnership tra qualità e Caffè del Caravaggio affonda le radici ben prima dell’apertura ufficiale del locale in via Tasso, a Bergamo. Marco Morgandi, responsabile Commerciale Italia e Estero per ... bergamonews.it

Dall’8 all’11 marzo saremo alla Nuova Fiera del Levante, all’interno degli stand di alcuni partner, dove porteremo le nostre soluzioni per il trattamento dell’acqua. Durante la fiera potrai: • scoprire i nostri sistemi direttamente in funzione • partecipare a dimo - facebook.com facebook

#turismo e #ristorazione: il 10 marzo alla Fiera del Levante appuntamento con "Io Lavoro in Puglia – Talent Day 2026", giornata di #orientamento e recruiting dedicata al settore #horeca e ai pubblici esercizi promossa dalla #Cameradicommercio di Bari union x.com