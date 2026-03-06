Il caffè d' eccellenza protagonista alla Fiera del Levante di Bari

Alla Fiera del Levante di Bari, si presenta un caffè d'eccellenza con miscele pensate per il settore del bar. Viene dato risalto alla qualità della tostatura e alle preferenze in evoluzione dei consumatori di oggi. L'evento mette in mostra prodotti che puntano a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento ai dettagli e alla qualità della bevanda.

Quarta Caffè sarà protagonista a Levante PROF dall'8 all'11 marzo 2026 con imperdibili proposte per appassionati e professionisti Un caffè d'eccellenza con strepitose miscele dedicate al mondo del bar, con un'attenzione particolare alla qualità della tostatura e all'evoluzione dei gusti del consumatore contemporaneo. Dall'8 all'11 marzo 2026 Quarta Caffè sarà tra i protagonisti di Levante PROF, la più importante fiera del Mezzogiorno dedicata al settore agroalimentare e all'eccellenza del Made in Italy. L'appuntamento si svolgerà presso la Fiera del Levante di Bari, punto di riferimento strategico per professionisti, buyer e operatori del comparto horeca. 🔗 Leggi su Today.it

