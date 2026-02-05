Concerto per la Festa della Toscana

Domenica pomeriggio a Prato si tiene un concerto per celebrare la Festa della Toscana. Alle 16,15, nella Chiesa dell'Annunciazione alla Castellina, l'Orchestra Fiorentina Ensemble porta musica e tradizione in piazza. L’evento è aperto a tutti e rappresenta un momento di festa e condivisione per la comunità.

Domenica 8 febbraio
ore 16,15
Chiesa dell'Annunciazione alla Castellina 
Via Mario Pagano, 5 - Prato

Per celebrare la Festa della Toscana, domenica 8 febbraio alle 16,15 presso la Chiesa dell'Annunciazione alla Castellina di Prato, l'Orchestra Fiorentina Ensemble.

