In occasione della Festa della Toscana, si parla di Dario Fo e del suo legame con il teatro e la pace. La manifestazione ha portato sul palco artisti e relatori che hanno riflettuto sul ruolo dei poeti in tempi difficili, sottolineando l'importanza di una voce che sia forte ma non aggressiva. La discussione si è concentrata sul valore della cultura in periodi di crisi e sulla funzione sociale del teatro.

Forti, ma non belligeranti. A che servono i poeti in tempi di povertà? In una fase storica segnata da violenza, perdita e paura la domanda posta dal poeta Friedrich Holderlin nel 1946 risuona con rinnovata forza e sorprendente attualità: a questo interrogativo, provano a rispondere Claudio Ascoli e Sissi Abbondanza, immaginando il teatro come spazio di memoria, coscienza e impegno. Lo spettacolo dei Chille de La Balanza ’La guerra è una cosa serissima! (quindi la fanno i bambini. travestiti da generali)’ nasce nell’ambito dell’iniziativa ’ Dario Fo, il Teatro e la Pace: una voce per la Festa della Toscana ’ e del progetto internazionale ’100 anni per 100 paesi’, promosso dalla Fondazione Fo Rame. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dario Fo, il Teatro e la Pace Voce per la Festa della Toscana

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