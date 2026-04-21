Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato definitivamente una nuova direttiva anticorruzione. La normativa impone agli Stati membri di includere nel loro diritto penale il reato di abuso d’ufficio. La misura si applica a tutte le nazioni dell’UE e si basa su un testo che richiede di punire questa fattispecie, anche dopo che è stata cancellata dalla legge nazionale nel 2024.

Via libera finale del Consiglio dell’Unione europea alla direttiva anticorruzione, che obbliga gli Stati membri a prevedere come reato una forma di abuso d’ufficio, la fattispecie abrogata dalla legge Nordio del 2024. Il testo, approvato a fine marzo dal Parlamento di Bruxelles, contiene infatti una norma – l’articolo 7 – che impone ai 27 Paesi Ue di prevedere come reato “almeno determinate violazioni gravi della legge derivanti dall’ esecuzione o dall’ omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni”: cioè una versione “soft” dell’ex articolo 323 del codice penale italiano. Una formulazione frutto...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La direttiva anticorruzione è legge: via libera del Consiglio Ue al testo che obbliga a punire l’abuso d’ufficio

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