Abuso d’ufficio scontro sulla reintroduzione dopo direttiva Ue anticorruzione

Il Parlamento Europeo ha approvato una direttiva che criminalizza nuovamente l’abuso d’ufficio, introdotto come reato nel 2024 e poi abrogato dal governo nel corso dello stesso anno. La norma rappresenta una modifica rispetto alle leggi nazionali in vigore e mira a rafforzare le misure di contrasto alla corruzione all’interno degli Stati membri. La decisione è stata presa in risposta alle direttive europee anticorruzione.

L’Italia dovrà dunque allinearsi al diritto dell’Unione ma, trattandosi di una direttiva e non di un regolamento, il nostro Paese godrà dilibertà sulle modalità di recepimento. E questo significa che Roma nondovrà automaticamente reintrodurre il reato.La decisione dell’Eurocamera ha comunque scatenato polemiche in patria, con esponenti dell’opposizione che hanno parlato di schiaffo al ministro Nordio e al governo, mentre membri di Fratelli d’Italia hanno sottolineato che il nostro ordinamento già dispone di reati che soddisfano i requisiti della direttiva. A dare il via al dibattito è stato il commento della relatrice del provvedimento... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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