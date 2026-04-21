La dignità chiusa in un cassetto supplenza conclusa con messaggio WhatsApp Lettera
Una docente di sostegno a contratto ha inviato una lettera al ministro tramite un messaggio WhatsApp, affermando di averla lasciata in un cassetto. La comunicazione si riferisce a un tema legato alla dignità, che la docente definisce “chiusa in un cassetto”. La lettera rappresenta una forma di protesta o di richiesta rivolta alle autorità competenti.
inviata da Dalila Sabella Docente di sostegno a contratto - Signor Ministro, Le scrivo da un cassetto. Non da una cattedra inamovibile, né dai corridoi di un convegno sulla "scuola del futuro". Le scrivo dal fondo di una scrivania di una prima media, dove ho lasciato le mappe concettuali preparate per ragazzi che, probabilmente, non vedrò mai più. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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