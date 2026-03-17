La vetreria che licenzia 7 dipendenti con un messaggio su Whatsapp

Sette lavoratori della vetreria Maccarinelli di Travagliato, in provincia di Brescia, sono stati licenziati tramite un messaggio inviato su Whatsapp. La decisione di interrompere i contratti è stata comunicata in modo diretto ai dipendenti, senza incontri formali o notifiche precedenti. La vicenda ha attirato l’attenzione su come siano gestite le comunicazioni di licenziamento in alcune aziende.

Sette dipendenti della vetreria Maccarinelli di Travagliato nel bresciano sono stati licenziati con un messaggio su Whatsapp. È successo l’11 marzo scorso e ne parla oggi La Stampa. Il sindacato ha tentato di contattare la titolare. Ma nessuno ha risposto. «Se l’azienda ha cessato l’attività, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo», dice al quotidiano l’avvocato Pietro Russo. L’azienda prima ha mandato un messaggio con la fotografia della lettera, poi la mail e infine la raccomandata. I licenziati. «Ti alzi con la famiglia, con i figli da preparare per la giornata, e scopri che da quel momento lo stipendio non c’è più», racconta uno dei licenziati, 43 anni e con un figlio piccolo: «Ho iniziato nel ’99 e ho sempre fatto questo mestiere: vetrate isolanti per l’edilizia». 🔗 Leggi su Open.online

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Licenziati via WhatsApp: «Prima la foto, poi la raccomandata» x.com