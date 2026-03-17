La vetreria Maccarinelli licenzia i suoi dipendenti su Whatsapp | Lasciata a casa con un messaggio

Sette dipendenti della vetreria Maccarinelli nel Bresciano sono stati licenziati tramite messaggio WhatsApp il giorno prima della chiusura dell’azienda e della cessione di tutte le attività. La comunicazione è arrivata in modo diretto e senza preavviso, lasciando i lavoratori senza opportunità di confronto. La notizia è stata confermata da fonti aziendali e da alcuni dei dipendenti coinvolti.

Sette dipendenti della vetreria Maccarinelli del Bresciano sono stati licenziati per messaggio il giorno prima della chiusura dell'azienda e della cessione di tutte le attività. È stata una notizia improvvisa, nessuno si aspettava nulla. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati La vetreria che licenzia 7 dipendenti con un messaggio su WhatsappSette dipendenti della vetreria Maccarinelli di Travagliato nel bresciano sono stati licenziati con un messaggio su Whatsapp. Leggi anche: Lasciati a casa con un messaggio Whatsapp per aver scioperato. Nuova protesta alla Brt di Pisa per i dipendenti interinali non confermati Tutti gli aggiornamenti su La vetreria Maccarinelli licenzia i... Temi più discussi: Nel Bresciano la vetreria Maccarinelli licenzia i dipendenti con un messaggio su WhatsApp; Licenziati via Whatsapp: la vetreria chiude, in sette a casa; La vetreria in crisi dopo la fine dei Superbonus edilizi licenzia tutti i suoi dipendenti con un messaggio su WhatsApp; Alla Maccarinelli tutti licenziati via WhatsApp, la denuncia della Uil: Lavoratori e famiglie cancellati nell’indifferenza. La vetreria in crisi dopo la fine dei Superbonus edilizi licenzia tutti i suoi dipendenti con un messaggio su WhatsAppÈ accaduto a Travagliato, in provincia di Brescia, alla Vetreria Maccarinelli, attiva dal 1991. Coinvolti 11 lavoratori, il sindacato valuta azione legale ... brescia.corriere.it L'azienda chiude e licenzia gli operai con un messaggio su WhatsAppIl licenziamento che arriva via WhatsApp, con un messaggino dopo una giornata di lavoro come tante, turno di 8 ore e pure 2 ore di straordinari: una foto che anticipava la lettera di licenziamento rec ... today.it Il caso delle Vetrerie Maccarinelli di Travagliato ha acceso il dibattito sulla modalità di licenziamento via chat - facebook.com facebook I sette operai di Brescia che sono stati licenziati su WhatsApp I lavoratori della Maccarinelli di Travagliato hanno ricevuto un messaggio sul telefonino e poi la raccomandata I sindacati: i proprietari hanno comunicato un giorno di ferie per calo della produzione x.com