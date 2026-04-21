L'amministratore uscente di Terna insiste sulla richiesta di una liquidazione di 7,3 milioni di euro, basandosi su una norma introdotta nel 2017. Finora, nessuno dei suoi predecessori ha applicato questa disposizione, e la questione rimane aperta. La vicenda riguarda quindi una questione legale legata ai diritti economici dell'ex dirigente, senza che siano stati ancora definiti eventuali accordi o decisioni definitive.

Ci sono vicende in cui il diritto, la politica e l’opportunità si incontrano. E invece di chiarirsi, si complicano. Esattamente quello che sta accadendo attorno a Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato uscente di Terna, società che gestisce la rete elettrica nazionale. Per il momento la manager uscente non sembra avere alcuna intenzione di rinunciare a una buonuscita da 7,3 milioni. Non bruscolini, ma neppure un fulmine a ciel sereno: sarebbe tutto scritto nero su bianco, in una disposizione del 2017. In quel momento alla guida del Paese c’era una maggioranza di sinistra. Ministro dell’Economia eraPier Carlo Padoan e a Palazzo Chigi c’era Paolo Gentiloni.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Di Foggia per ora non molla i 7,3 milioni

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