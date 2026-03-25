Ora legale 2026 | nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo le lancette avanzano di un’ora Terna stima un risparmio energetico di 302 milioni di kWh e 80 milioni di euro per il periodo estivo

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, gli orologi saranno spostati avanti di un'ora, segnando il passaggio all'ora legale 2026. Secondo una stima di Terna, questa modifica permetterà di risparmiare circa 302 milioni di kilowattora di energia e di ridurre i costi energetici di circa 80 milioni di euro durante il periodo estivo.