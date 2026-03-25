Ora legale 2026 | nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo le lancette avanzano di un’ora Terna stima un risparmio energetico di 302 milioni di kWh e 80 milioni di euro per il periodo estivo
Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, gli orologi saranno spostati avanti di un'ora, segnando il passaggio all'ora legale 2026. Secondo una stima di Terna, questa modifica permetterà di risparmiare circa 302 milioni di kilowattora di energia e di ridurre i costi energetici di circa 80 milioni di euro durante il periodo estivo.
Il passaggio all'ora legale 2026 avverrà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo: alle ore 2:00 le lancette degli orologi dovranno essere spostate in avanti di un'ora, portandosi alle 3:00. Il cambio avviene con un giorno di anticipo rispetto al 2025 e segue il calendario europeo che fissa il passaggio all'ora solare all'ultima domenica di ottobre, prevista quest'anno il 25 ottobre. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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