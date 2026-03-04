Arezzo, 8.282 imprese femminili: tengono le aziende guidate da donne, ma calano dello 0,9% Angiolini ci ripensa? Nel centrodestra volano gli stracci e Beppe fa un passo indietro O gente d’Arezzo, sul lupo via. raccontiamola tutta, non solo un pezzo Ex ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare. ma qui s’è perso pure il treno Tra voci di ritiro e mugugni di palazzo, Sugar sbotta sui social: “Io amareggiato? Ma quando mai. Se c’è da decide qualcosa, decido io”. Oh, qui si chiacchiera, si bisbiglia e qualcuno già lo dava per ritirato. Ma Beppe “Sugar” Angiolini ha preso il telefono, ha scritto due righe su Instagram e ha fatto capire subito l’aria che tira: ritiro? Macché. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Sugar non molla: “Se devo levammi di torno, lo decido io. Per ora vado avanti”

Arezzo, il centrodestra s’è perso al bar: Romani s’arrabbia, molla Sugar e si candida da séEx ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato...

Il nuovo modulo di Spalletti. "Ora decido io". E prima?«Probabilmente la prossima volta interverrò io, perché ogni tanto mi garba anche decidere»: Luciano Spalletti ha chiuso così l'incredibile sequenza...

