Dl Sicurezza Mattarella ferma tutto Il Governo presenterà un nuovo decreto
Il capo dello Stato ha bloccato l'adozione del decreto sicurezza, impedendo l'approvazione senza modifiche. Il governo ha deciso di non proporre emendamenti e di presentare un nuovo decreto per risolvere la situazione. La questione riguarda una norma che prevede incentivi per gli avvocati che facilitano il rimpatrio volontario dei loro clienti, e finora non sono stati fatti passi avanti in Parlamento.
AGI - Nessun emendamento e nuovo decreto. È questa la strada scelta dal governo per uscire dall'impasse che si è venuta a creare sulla norma che prevede incentivi agli avvocati che favoriscono il rimpatrio volontario dei loro assistiti. La decisione è maturata dopo la scelta di non intervenire con un emendamento correttivo, come era sembrato subito dopo l'incontro al Quirinale fra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Secondo quanto apprende l'AGI, il nuovo decreto legge sarà portato al Consiglio dei ministri di domani o a quello programmato mercoledì. Governo e centrodestra decideranno il da farsi nelle prossime ore, secondo quanto riferito da fonti parlamentari del centrodestra.🔗 Leggi su Agi.it
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