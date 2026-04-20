Il capo dello Stato ha bloccato l'adozione del decreto sicurezza, impedendo l'approvazione senza modifiche. Il governo ha deciso di non proporre emendamenti e di presentare un nuovo decreto per risolvere la situazione. La questione riguarda una norma che prevede incentivi per gli avvocati che facilitano il rimpatrio volontario dei loro clienti, e finora non sono stati fatti passi avanti in Parlamento.

AGI - Nessun emendamento e nuovo decreto. È questa la strada scelta dal governo per uscire dall'impasse che si è venuta a creare sulla norma che prevede incentivi agli avvocati che favoriscono il rimpatrio volontario dei loro assistiti. La decisione è maturata dopo la scelta di non intervenire con un emendamento correttivo, come era sembrato subito dopo l'incontro al Quirinale fra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Secondo quanto apprende l'AGI, il nuovo decreto legge sarà portato al Consiglio dei ministri di domani o a quello programmato mercoledì. Governo e centrodestra decideranno il da farsi nelle prossime ore, secondo quanto riferito da fonti parlamentari del centrodestra.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Dl Sicurezza, Mattarella ferma tutto. Il Governo presenterà un nuovo decreto

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