Nella giornata di ieri si è svolto un incontro tra il presidente della Repubblica e un sottosegretario. La discussione ha riguardato il decreto sicurezza e una norma che prevede un compenso di 615 euro per gli avvocati coinvolti nei rimpatri. La decisione di bloccare il provvedimento è stata annunciata dal capo dello Stato, che ha poi avviato le procedure per un nuovo decreto legge.

Nella giornata di ieri è andato in scena un faccia a faccia tra il capo dello Stato e il sottosegretario Mantovano. L'ipotesi su cui sta lavorando il governo è un nuovo decreto Stop di Mattarella al decreto sicurezza dopo la norma che prevedeva un compenso da 615 euro per ogni avvocato che fa.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Decreto sicurezza, stop di Mattarella dopo norma su compenso ad avvocati da 615€ per ogni rimpatrio favorito, verso nuovo dl

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