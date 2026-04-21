La Design Week della moda a Milano si presenta come un evento che supera la semplice fiera, assumendo la forma di un vero e proprio dispositivo culturale. Tra il Salone ufficiale presso la Fiera di Rho e le esposizioni nel quartiere Fuorisalone, la città si anima di pratiche, linguaggi e narrazioni diverse. Questa manifestazione trasforma Milano in un luogo ricco di esperienze, racconti e proposte che coinvolgono diversi attori del settore.

Non una fiera ma un dispositivo culturale complesso, costellazione di pratiche, linguaggi e narrazioni che – tra il Salone vero e proprio negli spazi di Rho Fieramilano e il Fuorisalone – trasformano la Milano della Design Week in uno spazio denso di esperienze, racconti, idee. E che, quest’anno, vedono anche il superamento di un soglia ulteriore: la definitiva ibridazione tra design e moda. Non più, soltanto, con le Maison più importanti a fare da “illustri ospiti”, ma come protagoniste strutturali dell’evento stesso, con installazioni sorprendenti e di qualità curatoriale. E che, in molti casi, celebrano anche nuove interessanti collaborazioni tra brand appartenenti a mondi finora lontanissimi.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Milano Design Week 2026: BertO e La Boutique

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