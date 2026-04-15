Milano Design Week | 50 eventi tra alta moda e arredo creativo

A partire da domenica 19 aprile, Milano si prepara ad ospitare la nuova edizione della Milano Design Week, un evento che coinvolge cinquanta appuntamenti dedicati alla moda e all’arredo. La manifestazione, organizzata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, propone un calendario ricco di iniziative che uniscono i settori del fashion e del design in un contesto urbano dinamico e creativo. Durante la settimana, saranno presenti esposizioni, installazioni e presentazioni in diverse location della città.

La città di Milano si prepara ad accogliere, a partire da domenica 19 aprile, un palinsesto che vede la moda e l’arredo fondersi in un unico racconto creativo durante la nuova edizione della Milano Design Week organizzata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana. Cinquanta appuntamenti caratterizzeranno questa manifestazione, che include le collezioni per la casa di brand come Armani, Borbonese, Dolce & Gabbana, Fendi, Luisa Beccaria, Roberto Cavalli e Versace, oltre a 23 incontri tra installazioni e mostre e 19 eventi sparsi per la città. Il dialogo tra estetica tessile e design d’interni. L’interazione tra il mondo del fashion e quello dell’interior design non rappresenta un fenomeno passeggero, ma un legame costante che trova la sua massima espressione durante il fuorisalone.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano Design Week: 50 eventi tra alta moda e arredo creativo SICIS alla Milano Design Week 2026: “Impossible to ignore” tra mosaico, design e alta gioielleriaMilano, aprile 2026 – SICIS torna protagonista alla Milano Design Week con un doppio appuntamento che unisce arte, design e tecnologia. Milano Design Week 2026: 1.850 eventi tra palazzi e periferieDal 20 al 26 aprile, Milano ospiterà la Design Week in concomitanza con il Salone internazionale del Mobile.