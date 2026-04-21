Un dirigente sportivo ha riferito di aver ricevuto il primo rifiuto di contributi per un evento internazionale, affermando di non averli più ottenuti. Il presidente di un ente sportivo ha aggiunto che ogni volta che ha chiesto spiegazioni, gli è stato risposto che le risorse erano già destinate ad altri eventi. Queste dichiarazioni sono state rese pubbliche in un contesto di confronto sulla gestione dei finanziamenti pubblici.

Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio lancia l’allarme: “Per la prima volta non riceviamo contributi dal Governo per l'organizzazione della squadra olimpica e per i premi per le medaglia. E aspettiamo anche le royalties di Milano Cortina. Il primo è un contributo che solitamente per i Giochi invernali è stato di 10 milioni, un altro sono le royalties che ci spettano dalla Fondazione Milano Cortina, circa 48 milioni. Il Coni in questo caso è creditore, la Fondazione è debitore: se il debitore non ha le capacità, allora ti rivolgi a chi ha rilasciato le garanzie (Governo e enti locali, ndr), ma penso che non si arrivi a questo”. E a chi gli chiede se ne abbia già parlato con il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, risponde: “Ogni volta che ne ho chiesto conto mi è stato risposto che stavano già sostenendo Milano Cortina.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La denuncia di Buonfiglio: "Per la prima volta senza i contributi per l'Olimpiade"

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