olimpiade da 30 e lode buonfiglio italia in top 4 sistema funziona

Luciano Buonfiglio attribuisce il successo dell’Italia alle strategie messe in atto e alle risorse investite nello sport. La squadra italiana ha conquistato medaglie grazie a un sistema che funziona, secondo le sue parole. La presenza di atleti italiani tra i migliori al mondo riflette un impegno concreto e un supporto costante. La performance di questi giorni dimostra che gli sforzi finora fatti stanno dando risultati visibili. La squadra si prepara ora alle prossime sfide internazionali.

"Medaglie non per caso, mai il governo così vicino allo sport" MILANO - Un'Olimpiade da 30 e lode. Firmato Luciano Buonfiglio. Milano-Cortina si avvia alla conclusione e il bilancio italiano non può che essere positivo: 30 medaglie di cui 10 d'oro, quarto posto nel medagliere e record di Lillehammer - dove ci si fermò a quota 20 - abbattuto. Ma non è solo una questione di meri risultati, anche se quelli contano e non solo per le statistiche. "Il medagliere rappresenta un sistema capace di lavorare insieme. Lavorare insieme non è facile, significa ascoltare gli altri, portare avanti insieme le cose giuste nella maniera più efficace ed efficiente", sottolinea nella tradizionale conferenza stampa di fine Giochi il numero uno del Coni, che riparte dal messaggio di fine anno del Capo dello Stato Sergio Mattarella per sottolineare che "con questa Olimpiade anche noi abbiamo contribuito ad arricchire la storia della nostra Repubblica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Dal Cio ordine olimpico in oro a Mattarella e Meloni. Buonfiglio, "Italia da 30 e lode"Kirsty Coventry ha consegnato l'ordine olimpico in oro, la massima onorificenza del Cio, a Sergio Mattarella e Giorgia Meloni.

Olimpiadi 2026, Buonfiglio: "Abbiamo prodotto entusiasmo diffuso, voto da 30 e lode"Buonfiglio attribuisce il successo delle Olimpiadi 2026 all’ottima organizzazione e alle medaglie vinte dagli atleti, che hanno generato entusiasmo tra il pubblico.

