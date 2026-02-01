A Bormio si aspetta una giornata storica: gli atleti di sci alpinismo si preparano a gareggiare per la prima volta alle Olimpiadi. La città si riempie di entusiasmo, mentre i partecipanti si concentrano prima della partenza. La neve fresca e la fatica sono protagonisti, ma chi si cimenta in questa disciplina dice che vale tutto lo sforzo. L’adrenalina si sente nell’aria, pronti a vivere una sfida che resterà nella memoria di tutti.

S alite, neve e tanta fatica. Ma, assicura chi lo pratica, ne vale assolutamente la pena. Essere da soli, in ambienti incontaminati, con l’aria frizzante, mettendo alla prova muscoli e polmoni, è una soddisfazione che non ha prezzo. Il boom dello sci alpinismo è cominciato qualche anno fa, e non si è più fermato. Ora arriva la consacrazione olimpica. Il 19 e il 21 febbraio uomini e donne si sfideranno sulla pista Stelvio, a Bormio, per la medaglia più ambita. È Trento la città più sportiva d’Italia, Milano debutta sul podio X Leggi anche › La pioniera dell’alpinismo Silvia Metzeltin: «Ragazze non fatevi mai intimidire» «L’Italia ha investito, e ora possiamo dire di essere tra i protagonisti di questo sport» dice Fabio Meraldi, direttore tecnico della Nazionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A Bormio, vedremo i nostri atleti e atlete di sci alpinismo sfidarsi per la prima volta in un'Olimpiade

Gli atleti valtellinesi si preparano per le competizioni di sci alpinismo, con l'obiettivo di conquistare i titoli di campioni d'Italia.

La Coppa Italia di sci alpinismo ha un nuovo appuntamento, con il recupero della gara previsto per sabato 24 gennaio sul Belvedere di Macugnaga, in Valle Anzasca.

