La cultura dell’anguilla e la sua cucina torna la Festa dei marinati | il programma

La ‘Festa dei Marinati’ torna quest’anno con un focus sul consumo sostenibile dell’anguilla e sugli studi dedicati alla sua conservazione. L’evento celebra la tradizione culinaria legata a questa specie, promuovendo pratiche di consumo ragionevole e sensibilizzando sull’importanza di evitare l’estinzione. Il programma prevede momenti di degustazione e incontri informativi rivolti ai partecipanti.

Il consumo ragionevole dell’anguilla e gli studi per salvaguardarla dall’estinzione sono al centro della ‘Festa dei Marinati’. Si parte venerdì 24 alle 9.30 con l’apertura della manifestazione, appuntamento annuale che da dieci anni Comune di Comacchio, Parco del Delta del Po e Manifattura.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Tra mercatini, degustazioni, visite guidate e laboratori: torna la ‘Festa dei pesci Marinati’Da venerdì 24 a domenica 26, arriva alla Manifattura dei Marinati di Comacchio la ‘Festa dei pesci Marinati’. Torna la sagra dell'anguilla e delle rane di MolinellaNei giorni 16,17,23,24,30,31 maggio 2026 si svolgerà presso il piazzale EX-Eridania la Sagra dell'Anguilla e delle Rane di Molinella (Bologna).