Il governo ha approvato una legge che richiama la legge Acerbo, ma con modifiche più leggere rispetto al passato. La decisione di cambiare le regole in questo momento ha suscitato domande tra gli osservatori. Mentre il Paese sembra inattivo, i lavori procede senza molta trasparenza. Ricorda che in passato, in Parlamento, si sono sollevate polemiche su temi simili, anche con accuse di ipocrisia.

Mentre il Paese dorme, il governo lavora col favore delle tenebre. Eppure sembra ieri: Giorgia Meloni, dai banchi dell’opposizione, urla contro Conte per il MES. Oggi le tenebre sono il momento ideale per partorire in tutta fretta lo Stabilicum. Ma voglio chiamarlo col suo vero nome: Benitellum. Siamo di fronte a una legge Acerbo edulcorata. Dopo anni di retorica contro i giochi di palazzo e dopo aver affermato che “chiunque dovesse proporre un sistema proporzionale si assumerebbe la responsabilità di essere nemico dell’Italia”, Meloni si appresta a far passare un proporzionale con un premio di maggioranza capace di trasformare una vittoria di misura in un dominio assoluto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quella di Meloni è una legge Acerbo edulcorata. Perché cambiare le regole proprio ora?

