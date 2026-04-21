La criminalità cinese un pericolo i suoi tentacoli in Emilia e Veneto

Negli ultimi anni sono stati segnalati diversi episodi di attività criminale di origine cinese nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto. Le forze dell’ordine hanno condotto numerose operazioni per contrastare le attività illecite legate a queste organizzazioni, che si sono concentrate su settori come il commercio e l’immigrazione. Un magistrato con esperienza in diverse procure italiane ha commentato i rischi associati a queste reti criminali, evidenziando la presenza di tentacoli radicati sul territorio.

Rovigo, 21 aprile 2026 Magistrato dal 1991, ha lavorato nelle procure di Caltanissetta, Roma e Firenze. Dalla strage di Capaci all’omicidio del banchiere Roberto Calvi, dalle Nuove Brigate Rosse a Mafia Capitale. Sono passati davanti ai suoi occhi, sotto la sua lente i casi che hanno segnato la storia d’Italia. Luca Tescaroli, magistrato, procuratore della Repubblica di Prato, l’altra sera era a Rovigo, Sala della Gran Guardia per raccontare un paese che cambia, come i volti e le dinamiche del crimine. A partire dal suo ultimo libro “Il biennio di sangue”, in quelle pagine il suo lavoro come coordinatore della Direzione distrettuale...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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