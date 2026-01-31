Nelle procure sempre meno personale | nuovo anno giudiziario tra le difficoltà E preoccupa la criminalità cinese

Il nuovo anno giudiziario a Firenze parte con le stesse criticità degli anni passati. Le procure sono sempre più sguarnite di personale, e la situazione diventa insostenibile. La carenza di risorse si fa sentire forte, peggiorando i tempi dei processi e aumentando le difficoltà per i giudici e gli uffici. A preoccupare sono anche le attività della criminalità cinese, che si rafforzano nel territorio. La situazione richiede interventi immediati, ma al momento sembra tutto fermo.

Firenze, 31 gennaio 2026 – "Già l'anno scorso avevo segnalato che gli uffici giudiziari della Toscana, come peraltro quelli dell'intero Paese, sono in una gravissima situazione di carenza di risorse. Ebbene, la situazione è peggiorata". Lo ha detto il procuratore generale Ettore Squillace Greco alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario a Firenze. Nel periodo 20242025 è stato evidenziato, i vuoti di organico del personale amministrativo negli uffici requirenti oscillano tra il 25% d ella procura di Grosseto e il 44% della procura di Siena, raggiungendo la punta massima del 47% nella procura di Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Questa mattina si è aperto ufficialmente l’anno giudiziario 2026 a Firenze con una cerimonia che ha richiamato l’attenzione su diversi problemi.

