Criminalità cinese in America Latina | risorse depredate ambiente distrutto sovranità sotto stress

Le attività della criminalità cinese in America Latina sono aumentate a causa dell’espansione di reti illegali che operano dal mare alle miniere. Questa presenza ha portato al depredamento delle risorse locali e alla distruzione dell’ambiente, mettendo sotto pressione la sovranità dei paesi coinvolti. In molte zone, le forze dell’ordine faticano a contrastare i traffici di droga, il riciclaggio di denaro e il traffico di esseri umani, creando un quadro di insicurezza crescente.

Dal mare alle miniere, dal riciclaggio al traffico di persone: un problema economico che diventa dossier strategico. In America Latina si sta consolidando una realtà che non riguarda soltanto la cronaca nera: reti criminali di matrice cinese operano come ingranaggi di un’economia parallela che ruba risorse, avvelena ecosistemi e sfrutta le fragilità istituzionali. Il punto chiave è la convergenza tra globalizzazione commerciale, porosità dei controlli e capacità delle reti di muoversi tra legalità e illegalità, usando il commercio come copertura e le comunità chiuse come scudo. Il mare come una miniera. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Criminalità cinese in America Latina: risorse depredate, ambiente distrutto, sovranità sotto stress America Week – L’episodio che mostra i nuovi orizzonti dell’America Latina nella diplomazia internazionale L’America Latina si apre a nuovi orizzonti nella scena internazionale. Latina, allarme criminalità organizzata A Latina cresce l’allarme per la presenza di clan mafiosi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Una banda criminale cinese avrebbe reclutato membri della Marina per matrimoni fittizi e accesso alla base; Cosa guardare su Netflix - catalogo aggiornato a Febbraio 2026. Gli Stati Uniti hanno portato a termine un altro attacco nel Mar dei Caraibi contro un'imbarcazione appartenente a presunti narcotrafficanti. Nel raid, annunciato dal Comando militare statunitense per l'America Latina e i Caraibi, sono morte tre persone. Non è st facebook Congratulazioni! Suerte! Bom trabalho! a @GiorgioSilli per la sua nuova sfida alla guida dell’ @iila_org a lavorare per quello straordinario rapporto dell’ Italia con l’America latina (che resta nel mio cuore) x.com