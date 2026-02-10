Tre bambini malati da Gaza in Piemonte per essere curati

Tre bambini provenienti dalla Striscia di Gaza sono arrivati in Piemonte per ricevere cure specialistiche. Sono affetti da patologie gravi che richiedono interventi complessi, e ora si trovano sotto la guida di medici italiani. La loro presenza ha suscitato attenzione e speranze tra le famiglie e le strutture sanitarie locali.

Tre bambini provenienti dalla Striscia di Gaza e affetti da patologie gravi che richiedono cure complesse, sono arrivati in Piemonte. I tre bambini, accompagnati dai familiari, sono arrivati nella tarda serata di ieri e sono stati ricoverati all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino.

