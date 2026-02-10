Da Gaza all' Italia per essere curati il video del viaggio Molti sono bambini

Da lanazione.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre aerei dell'Aeronautica Militare sono decollati dall'aeroporto di Eilat, in Israele, con a bordo pazienti, molti dei quali bambini, in viaggio verso l’Italia. Sono persone che devono ricevere cure mediche urgenti e vengono accompagnate da chi si prende cura di loro. Un volo che porta speranza e salvezza a chi vive in zone di conflitto.

Decollati dall’aeroporto israeliano di Eilat tre velivoli dell'Aeronautica Militare per trasporto in Italia di pazienti che necessitano di cure mediche urgenti e dei rispettivi accompagnatori. I pazienti verranno presi in carico da strutture del Servizio Sanitario Nazionale per ricevere cure specialistiche. Video dell'Aeronautica Militare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

