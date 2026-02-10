Da Gaza all' Italia per essere curati il video del viaggio Molti sono bambini

Tre aerei dell'Aeronautica Militare sono decollati dall'aeroporto di Eilat, in Israele, con a bordo pazienti, molti dei quali bambini, in viaggio verso l’Italia. Sono persone che devono ricevere cure mediche urgenti e vengono accompagnate da chi si prende cura di loro. Un volo che porta speranza e salvezza a chi vive in zone di conflitto.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.