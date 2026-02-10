Da Gaza all' Italia per essere curati il video del viaggio Molti sono bambini
Tre aerei dell'Aeronautica Militare sono decollati dall'aeroporto di Eilat, in Israele, con a bordo pazienti, molti dei quali bambini, in viaggio verso l’Italia. Sono persone che devono ricevere cure mediche urgenti e vengono accompagnate da chi si prende cura di loro. Un volo che porta speranza e salvezza a chi vive in zone di conflitto.
Decollati dall’aeroporto israeliano di Eilat tre velivoli dell'Aeronautica Militare per trasporto in Italia di pazienti che necessitano di cure mediche urgenti e dei rispettivi accompagnatori. I pazienti verranno presi in carico da strutture del Servizio Sanitario Nazionale per ricevere cure specialistiche. Video dell'Aeronautica Militare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Gaza Italia
Tre bambini in gravi condizioni cliniche saranno curati a Torino: il viaggio da Gaza
Bambini da ogni parte del mondo curati da 10 anni al Regina Margherita di Torino: accolti più di 100 bimbi in 3 anni
L’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino ha dedicato negli ultimi dieci anni cure e attenzione a bambini provenienti da diverse nazioni.
L'infanzia negata dei bambini di Gaza | EMERGENCY
Ultime notizie su Gaza Italia
Argomenti discussi: Yara, da Gaza all'Italia: Vedendo gli arti amputati ho scelto di fare la chirurga; Dalla Striscia di Gaza all’Italia: in arrivo 26 pazienti palestinesi urgenti; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Da Gaza all’Italia per tornare a vivere.
Da Gaza all’Italia per tornare a vivereNella notte atterrati nel nostro Paese 26 pazienti, per la maggioranza minori, bisognosi di cure. La più piccola ha soli tre mesi. Con loro i familiari. Sale a 900 il numero di palestinesi di cui l’It ... famigliacristiana.it
Dalla Striscia di Gaza all’Italia: in arrivo 26 pazienti palestinesi urgentiSono partiti nel tardo pomeriggio i velivoli diretti agli aeroporti Ciampino, Pisa e Linate con a bordo 117 palestinesi ... interris.it
Borse di studio, visti ed evacuazioni, i palestinesi che l’Italia lascia nel limbo a Gaza x.com
Uno dei principali sostenitori di Israele in Italia. #gaza #israele #palestina #freepalestine - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.