Un corso rivolto agli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria nelle regioni di Veneto, Toscana e Puglia mira a decostruire gli stereotipi di genere durante le prime fasi della vita. La proposta è aperta fino all’8 marzo e non riguarda l’educazione sessuale o affettiva alle scuole superiori o medie. L’obiettivo è lavorare su come i bambini e le bambine vengono percepiti e trattati nelle prime classi.

No, non si sta parlando di educazione sessuale o sessuo-affettiva alle superiori, e neppure alle medie. Ma di educare alla parità di genere i bambini, tra i 3 e i 10 anni. Sono queste le età in cui si formano le prime rappresentazioni di sé e degli altri. Queste le età in cui attechiscono gli stereotipi su cosa è maschile e cosa è femminile. Per questo il primo corso nazionale lanciato dalla Fondazione Giulia Cecchettin insieme all'Università di Firenze si rivolge ai maestri e alle maestre delle scuole dell'infanzia e primaria, gli insegnanti di riferimento nella fase della vita più importante per la costruzione dell'identità e dei modelli relazionali di quelli che saranno gli adulti di domani.

© Iodonna.it - L'obiettivo è decostruire gli stereotipi di genere nella fase della vita in cui si generano. Il corso è rivolto ai e alle docenti della scuola dell’infanzia e primaria di Veneto, Toscana e Puglia e ci si può candidare fino al'8 marzo

Sasso (Lega): “Non si può parlare di sessualità ai bambini della scuola dell’infanzia o delle elementari”. Tre domande a …La legge sul consenso informato per i progetti scolastici a tema affettivo e sessuale, già approvata alla Camera, sta per arrivare al Senato.

Concorso docenti PNRR3, pubblicato il calendario della prova scritta suppletiva: 18 marzo per infanzia e primaria, 19 marzo per la secondariaIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il calendario della prova scritta suppletiva del concorso docenti PNRR3, bandito con i...

