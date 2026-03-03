Il campo di atletica Dordoni, situato in via Bixio, si trova attualmente in condizioni di abbandono, con la pista che mostra segni di deterioramento. Dopo tre anni dalla riassegnazione al gestore precedente, il Comune sta cercando un nuovo gestore per l’impianto. La struttura, nota per aver ospitato atleti olimpici e campioni nazionali, rimane inattiva e in stato di degrado.

Sono passati tre anni da quando il Comune aveva riassegnato il campo Dordoni al Geas Atletica. Gli anni passano, ma lo stato della pista di via Bixio - dove sono nati l’oro olimpico di Ivano Brugnetti e diversi campioni nazionali ed europei - continua a degradarsi. È ormai scaduta l’omologazione della pista. Significa che non sarà possibile effettuare gare ufficiali, finché non verranno eseguiti gli interventi di manutenzione straordinaria per rigenerare il manto e rimettere a norma il centro sportivo e le sue attrezzature. C’è poi l’annosa questione del certificato di agibilità di pubblico spettacolo: il Dordoni non ne è dotato e, per quanto riguarda l’eventuale organizzazione di manifestazioni con presenza di pubblico, dovrà essere garantita una capienza non superiore a 100 spettatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Campo di atletica Dordoni. Impianto in “fuori gioco”. Il Comune cerca un gestore

